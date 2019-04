Presidente moçambicano promete reforço das patrulhas em Cabo Delgado

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, prometeu que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) vão melhorar as patrulhas na província de Cabo Delgado, norte do país, contra grupos armados que atacam a região.

“As Forças de Defesa e Segurança estão empenhadas em desalojar malfeitores dos seus esconderijos”, disse Filipe Nyusi, citado hoje pelo “Notícias”.

Filipe Nyusi visitou no último fim de semana posições das FDS estacionadas na província de Cabo Delgado.

“As Forças de Defesa e Segurança estão no terreno para defender as populações. As últimas operações que foram feitas mostram que eles [grupos armados desconhecidos] estão numa aflição”, declarou Filipe Nyusi.

Em Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança, em conjunto com outras forças governamentais, realizam operações para combater grupos desconhecidos que têm estado a protagonizar ataques na província desde 2017.

Os ataques armados já provocaram dezenas de mortes, entre a população civil, membros das FDS e elementos dos referidos grupos.