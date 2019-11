Presidente eleito da Argentina recusa receber o que falta do empréstimo do FMI

O Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandez, anunciou hoje que não quer os 11 mil milhões que faltam do empréstimo total de 57 mil milhões de dólares (51 mil milhões de euros) concedido em 2018 pelo Fundo Monetário Internacional.

“O que eu quero é deixar de pedir e que eles me deixem pagar”, disse Fernandez, que toma posse do cargo no próximo dia 10 de dezembro.

“Estou com um grande problema e vou pedir mais 11 mil milhões”, questionou Fernandez, numa entrevista à emissora local Con Vos, referindo-se à grave crise económica que afeta a Argentina.