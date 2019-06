Presidente do Zimbabué que reintroduzir moeda nacional própria

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, afirmou hoje que espera reintroduzir uma moeda nacional, defendendo que esta é uma medida essencial para o desenvolvimento do país.

“Como país, devemos ter a nossa moeda”, disse o Presidente, num subúrbio da capital, Harare, citado pelos ‘media’ locais, acrescentando que “um país não se pode desenvolver usando a moeda de outros países sem a sua própria moeda”.

O Presidente recordou as consequências da elevada inflação há cerca de dez anos.

“Entre 2008 e 2009, a moeda do nosso país desvalorizou e algumas pessoas tornaram-se milionárias e bilionárias devido à elevada inflação”, afirmou Mnangagwa, citado pelo diário estatal Herald.

“Na ocasião, o Governo decidiu adotar um regime de múltiplas divisas, onde começámos a usar o dólar americano, o rand [sul-africano], a libra esterlina [britânico] e o pula [do Botsuana] para transações. Foi uma medida política para responder aos desafios que enfrentávamos na altura. No entanto, não podemos continuar a avançar sem a nossa própria moeda. A África do Sul tem a sua própria moeda e quando lá vamos com dólares americanos ou com euros, temos de convertê-los para randes antes de fazer transações”, concluiu.

O chefe de Estado voltou então a defender a adoção de uma divisa própria.

“Uma moeda apenas pode ser emitida pelos seus proprietários, e a única maneira de a obter é através de exportações, remessas da diáspora ou investimento estrangeiro, mas enquanto país, devemos ter a nossa própria moeda”, concluiu, explicando que, com a adoção de uma moeda própria, deixará de ser possível adotar divisas estrangeiras em transações locais.

Em fevereiro, o Zimbabué anunciou a adoção do sistema de dólares de transferência bruta em tempo real (designado RTGS), abandonando a paridade dos dólares RTGS com o dólar norte-americano.

No poder desde o afastamento de Robert Mugabe em novembro de 2017, Mnangagwa venceu as eleições presidenciais de 30 de julho do ano seguinte e prometeu relançar a Economia e lutar contra a corrupção.

No início dos anos 2000, a expulsão de agricultores brancos resultou numa crise que levou à queda da moeda e hiperinflação.

Por não conseguir controlar a desvalorização, em 2009 o regime de Robert Mugabe abandonou a sua moeda e adotou o dólar americano.

No entanto, a escassez do dólar levou a uma quase paralisação da Economia do país.

Em 2016, o Governo tentou remediar a situação com a introdução de “notas de obrigação”, títulos que teriam um valor semelhante ao dólar americano, mas a falta de confiança dos operadores económicos levou à usa rápida desvalorização.