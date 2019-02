Presidente do Sudão dissolve Governo e declara estado de emergência

O Presidente do Sudão, Omar el-Béchir, anunciou hoje que dissolveu o Governo e declarou o estado de emergência no país, ao fim de mais de dois meses de contestação.

Omar el-Béchir tem sido o alvo de protestos nos últimos dois meses, com a oposição a pedir a demissão do cargo que ocupa desde 1989 na sequência de um golpe de Estado.

O Presidente sudanês convocou ainda o parlamento para que seja adiada a aplicação de emendas à Constituição, a fim de poder ser reeleito nas eleições presidenciais de 2020.

Omar el-Béchir enfrenta acusações de genocídio e tem sido duramente criticado por um movimento antigovernamental com protestos nas ruas que já causaram pelo menos 57 mortos desde dezembro.

O estado de emergência foi decretado por um período de um ano e permite o reforço de poderes das forças de segurança perante manifestações de oposição ao Presidente.

A contestação a El-Béchir tem sido conduzida pela Associação dos Profissionais Sudaneses, que apela à continuação do movimento de protesto até à queda do regime do Presidente.