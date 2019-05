Nas Notícias Presidente do IPO-Porto e autarcas de Santo Tirso e Barcelos detidos pela PJ Por

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje o presidente Instituto Português de Oncologia do Porto, um autarca de Santo Tirso e outro de Barcelos, e uma empresária por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que a detenção está relacionada com “negócio no âmbito de contratação pública” e resulta de “inquérito titulado pelo Ministério Público – Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto”.

Em causa está “a prática reiterada de viciação de procedimentos de contratação pública com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas, proporcionando vantagens patrimoniais”.

Recorde-se que no ano passado a mulher do presidente da autarquia de Santo Tirso, Manuela Couto, administradora da W Global Communication, fora detida no âmbito de outra ação da Polícia Judiciária, denominada Operação Éter. As autoridades investigavam uma alegada viciação de contratos no Turismo do Norte.

Também estavam em causa ajustes diretos, com valores acima dos praticados pelo mercado.

A PJ encontrou indícios de crimes de corrupção, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências, recebimento indevido de vantagem e participação económica em negócio em procedimentos de contratação pública no Norte do país.