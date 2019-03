Presidente do Cazaquistão anuncia demissão após 30 anos no poder

O Presidente cazaque, Nursultan Nazarbaiev, anunciou hoje a sua demissão, após cerca de 30 anos na liderança deste país da Ásia central rico em hidrocarbonetos, mas confrontado com uma crescente contestação social.

“Tomei a decisão de renunciar ao mandato de Presidente”, declarou Nazarbaiev, 78 anos, durante uma alocução transmitida pela televisão.

Nazarbaiev vai, no entanto, dispor de poderes alargados após a sua renúncia à presidência, devido a uma lei votada em 2018 e ao seu estatuto de “Pai da Nação”, que lhe garante imunidade judicial e uma função influente.

Nursultan Nazarbaiev assumiu o poder no Cazaquistão em 1989, quando o país ainda mantinha o estatuto de república soviética e na qualidade de primeiro secretário do Partido Comunista, e conservou o poder após a independência, em 1991, na sequência da desagregação da União Soviética.

Reeleito diversas vezes com maiorias esmagadoras, nunca designou de forma clara um sucessor.

Este anúncio surge um mês após a brusca demissão do governo cazaque pelo presidente, descontente com os maus resultados económicos.

Na altura, Nazarbaiev prometeu medidas sociais para responder ao crescente descontentamento da população, a menos de um ano das próximas eleições presidenciais.

Após a morte, em setembro de 2016, do autoritário Islam Karimov no vizinho Uzbequistão, Nazarbaiev mantinha-se como o único dirigente na ex-URSS à frente do seu país desde 1991.

O Cazaquistão, com quase três milhões de quilómetros quadrados, mas menos de 20 milhões de habitantes (incluindo 67 por cento de cazaques e 21 por cento de russos), permanece a maior economia da Ásia central.

No entanto, a sua economia também foi muito afetada pela queda dos preços do petróleo e os reflexos das sanções ocidentais aplicadas ao seu vizinho russo, que motivaram designadamente a queda da sua moeda.

No verão de 2016 o país foi confrontado com uma vaga de violência atribuída a islamitas radicais.

O Cazaquistão integra a Comunidade de Estados Independentes (CEI), a organização intergovernamental regional de dez repúblicas pós-soviéticas da Eurásia.