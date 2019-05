Presidente do Benfica considera título conquistado ‘inequívoco’ e ‘saboroso’

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que a conquista da I Liga de futebol esta temporada foi “inequívoca e das mais saborosas de sempre” e apontou a uma breve conquista europeia.

“A ambição demonstrada, a qualidade do nosso futebol e as vitórias sob os mais diretos rivais fazem desta conquista uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara, inequívoca e que premeia a melhor equipa deste campeonato. Temos como objetivo para os próximos anos consolidar a hegemonia nacional e lutar por uma conquista europeia”, afirmou.

Em discurso no salão nobre dos Paços do Concelho, no qual a equipa do Benfica foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, Luís Filipe Vieira elogiou o trabalho do técnico dos ‘encarnados’, Bruno Lage, mas não esqueceu Rui Vitória, treinador despedido pelas ‘águias’ a meio da temporada.

“Agradeço a Bruno Lage pelo enorme trabalho realizado. É uma aposta de que nos orgulhamos. Desde a primeira hora, personificou os valores do nosso clube: trabalho, humildade e enorme ambição. Continuará connosco por muitos e bons anos. Este clube é grato para todos aqueles que o serviram, e agradeço a Rui Vitória por ter vencido dois títulos nacionais”, disse.

Com milhares de benfiquistas em euforia total na praça do Município, o presidente dos ‘encarnados’ lembrou a importância do título para cimentar a ‘marca global’ que o Benfica representa e assegurou a vontade de voltar à Câmara Municipal ‘muito mais vezes’.

“Estes festejos demonstram a importância deste título e provam que os momentos difíceis nos tornaram mais fortes do que nunca. O amor ao Benfica existe por igual em todo o território nacional e em todo o espaço lusófono, afirmando-se cada vez mais como uma marca global. O clube está vivo, sólido e tomou um rumo estratégico muito claro. Vamos voltar a esta praça muito mais vezes”, expressou.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, parabenizou a equipa benfiquista pela conquista do campeonato nacional e elogiou a postura de Bruno Lage em relação ao futebol português.

“Bruno Lage mostrou ser o homem de quem jogadores e adeptos precisavam. A sua simplicidade desarmou e conquistou os muitos milhões que ainda não o conheciam. Precisamos de práticas mais salutares na vivência desportiva e na sociedade, hoje e no futuro”, considerou.

O edil de Lisboa mostrou-se orgulhoso pelos festejos ‘encarnados’ e de o Benfica levar consigo o nome da cidade para todo o mundo.

“Os festejos que assistimos nesta praça orgulham a cidade. A celebração faz-se nos quatro cantos do mundo. O Benfica, tenho de dizê-lo, é maior do que Lisboa. Mas este clube transporta, onde quer que vá, o nome da nossa cidade e é aqui a sua casa”, sublinhou.

Fernando Medina expressou ainda o desejo de ver o Sporting vencer a Taça de Portugal [defronta no sábado o FC Porto, na final], o que motivou aplausos dos presentes no salão nobre.

“A cidade de Lisboa tem muito a ganhar com a vitalidade das suas instituições desportivas. Desejo uma nova conquista de um clube da cidade já no próximo fim de semana, na final da Taça de Portugal”, anunciou.

A Câmara Municipal de Lisboa ofereceu a todos os elementos da direção, estrutura e plantel do Benfica estatuetas de Santo António, enquanto os responsáveis ‘encarnados’ entregaram a Fernando Medina uma camisola assinada por todos os elementos do plantel.