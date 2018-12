Presidente de São Tomé e Príncipe dá posse ao novo Governo

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, deu hoje posse ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e aos membros do XVII Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e duas secretarias de Estado.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus definiu como condição para o êxito o total empenho do novo executivo de servir o povo.

“Eu acredito que somos todos somos capazes, mas cumprindo com uma condição fundamental: se os membros do Governo agora empossados assumirem de maneira clara e integral que estamos aqui para servir São Tomé e Príncipe e o progresso social do nosso povo”, disse o primeiro-ministro.

Jorge Bom Jesus referiu que é preciso “uma atitude de humildade, trabalho e abertura para o potencial de conhecimento e experiência de que dispõe a nação são-tomense e aproveitar a enorme disponibilidade que foi manifestada durante a campanha e na preparação do programa do Governo”.

O novo primeiro-ministro prometeu fiscalizar permanentemente a ação governativa de cada membro do executivo e não hesitar em “tomar medidas” de correção necessárias.

“Pela parte que me toca assumirei aqui, publicamente o compromisso de avaliar em permanência e com rigor necessário o desempenho dos membros do Governo e das direções intermédias da administração publica e tomar as medidas necessárias para corrigir o que for necessário”, explicou.

“Esta é uma linha vermelha que deixo aqui publicamente traçada e da qual não me desviarei ao longo do mandato”, garantiu Jorge Bom Jesus.