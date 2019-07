Presidente de Moçambique exonera vice-procurador-geral da República

O Presidente da República de Moçambique anunciou hoje a exoneração de Edmundo Carlos Alberto do cargo de vice-procurador-geral da República, sem adiantar quem será o substituto.

“O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no uso das competências que lhe são conferidas pelas disposições conjugadas da alínea h) do artigo 158 da Constituição da República e do número 1 do artigo 121 da Lei número 4/2017, de 18 de Janeiro, exonerou através de Despacho Presidencial Edmundo Carlos Alberto do cargo de Vice Procurador-Geral da República”, lê-se numa curta nota da Presidência.

O texto não apresenta um motivo nem indica qual será o sucessor de Edmundo Alberto.