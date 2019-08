Presidente de Cabo Verde assistiu ao final da sétima etapa da Volta a Portugal

O presidente da república de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, assistiu hoje ao final da sétima etapa da 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, na Serra do Larouco, em Montalegre, no âmbito de uma “visita privada”.

“Estou numa visita privada em Portugal, por poucos dias, e em Montalegre a convite do presidente da câmara. Deu-se a coincidência e fiz questão de vir ver. É a primeira vez que assisto a um final [de etapa]”, contou o presidente após a chegada, numa tirada ganha pelo português Luís Gomes (Rádio Popular-Boavista).

Confesso “amante do desporto”, Jorge Carlos Fonseca disse que as condições climatéricas de hoje “foram ímpares para um cabo-verdiano, com o nevoeiro, a chuva e o vento”, apelidando a experiência de “bastante interessante”.

Depois de se encontrar com o diretor da prova, Joaquim Gomes, e o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, o chefe de Estado enalteceu as “boas condições de Cabo Verde para este desporto” e lembrou um protocolo de formação e treino entre federações dos dois países.

A 81.ª Volta a Portugal em bicicleta decorre até domingo, encerrando com um contrarrelógio entre as cidades de Vila Nova de Gaia e Porto.