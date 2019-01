Fórmula 1 Presidente da Ferrari rejeita rutura na direção da equipa de Fórmula 1 Por

John Elkann, presidente da Ferrari, negou rumores de que a equipa de Fórmula 1 da marca de Maranello continue a viver um clima agitado na sua direção, apesar da recente nomeação de Mattia Binotto para dirigir a ‘Scuderia’.

Binotto, até agora diretor técnico na equipa de Maranello, substituiu Maurizio Arrivabene na ‘Gestione Sportiva’, mas falou-se agora de que Stefaneo Domenicali poderia ser chamado a um regresso à formação do ‘Cavalino Rampante’.

Os rumores falam de que o lugar de CEO de Louis Camilleri poderá estar em causa, e Domenicali, antigo ‘patrão’ da equipa Ferrari seria o nome escolhido para o lugar. Mas numa carta aberta aos ‘fifosi’ (fãs da marca), publicada no jornal Gazzetta dello Sport, John Ekann clarificou que não há mais planos para reestruturar a ‘Scuderia, e que a nomeação de Binotto para dirigir a equipa não tinha sido uma resposta de pânico ao alegado conflito existente na cúpula’ da equipa.

“Li com surpresa palavras e opiniões que me atribuíam uma série de coisas que se passavam na Ferrari, mas nunca disse nem refleti publicamente os meus pensamentos. Sinto-me obrigado a clarificar alguns pontos para beneficiar os leitores e respeitar a verdade. A nomeação de Mattia Binotto para responsável da Scuderia Ferrari não representa uma reviravolta na gestão ou levanta questões sobre alegados desacordos no seio da equipa”, afirma o presidente da Ferrari no documento.

Na carta publicada no Gazzetta dello Sport, Elkann refere ainda: “(A nomeação de Binotto) foi uma escolha feita pela empresa em acordo com Maurizio Arrivabene, que trabalhou intensamente durante quatro anos, que levou a Scuderia a níveis de competitividade que merece. O trabalho de Mattia, que já começou a preparar a temporada, está prestes a começar, reside na sua fundação precisamente no que foi nos últimos anos. É uma linha de continuidade que almeja a evolução e certamente não a rutura comparada com o passado”.

O presidente da Ferrari também esclareceu que o lugar de Camilleri como CEO está seguro, e que não há qualquer fundamento nos rumores que avançam um regresso de Stefano Domenicalli a Maranello: “Não haverá mais mudanças. O meu empenho é assegurar a estabilidade e a concentração na Ferrari é total, tal como é pela parte do CEO Luis Camilleri. Juntos, e com a contribuição de todos as mulheres e homens da Ferrari, vamos atingir os objetivos que assumimos há alguns meses em Maranello”.