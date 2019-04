Presidente da Estónia em visita a Portugal dá luz verde a formação de Governo no seu país

A Presidente da Estónia, em visita a Portugal, vai anunciar hoje que convida o Partido do Centro, do atual primeiro-ministro, a formar o novo Governo do seu país, disse à Lusa fonte do gabinete da chefe de Estado da Estónia.

Depois de um acordo para formar uma coligação, a Presidente “vai dar autorização ao líder do Partido do Centro [de orientação centro-esquerda, do primeiro-ministro] Jüri Ratas para começar a formar Governo”, referiu fonte do gabinete da chefe de Estado da Estónia, Kersti Kaljulaid.

O anúncio será feito ‘online’ a seguir ao encontro de Kersti Kaljulaid com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que faz parte da agenda da visita de Estado da Presidente da Estónia a Portugal.

As eleições legislativas naquele país aconteceram a 3 de março, mas ainda não foi possível a formação Governo, já que nenhum dos partidos obteve maioria absoluta.

O Partido Reformista, liderado pela antiga deputada europeia Kaja Kallas e de tendência liberal e pró-europeia, atualmente na oposição, ganhou as eleições, conseguindo 29 por cento dos votos, o que lhe dá 34 dos 101 lugares de deputado, mais quatro do que na anterior composição do parlamento.

O Parlamento da Estónia, numa sessão na segunda-feira, não deu autorização a Kaja Kallas para formar Governo, numa votação com 43 votos a favor, 53 contra e duas abstenções.

O Partido do Centro, de orientação centro-esquerda, liderado pelo primeiro-ministro Jüri Ratas, foi a segunda força mais votada com 23 por cento dos escrutínios, enquanto a formação de extrema-direita e eurocética EKRE quase triplicou o número de votos relativamente às eleições de há quatro anos, capitalizando sobretudo o descontentamento das zonas rurais.

O partido do Centro e Partido Reformista divergem fortemente em três grandes domínios: fiscalidade, cidadania e educação.

A Presidente da Estónia foi recebida hoje de manhã pelo Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, com honras militares, na Praça do Império, em Lisboa, e seguiu para um almoço oferecido pelo primeiro-ministro, António Costa.

Kersti Kaljulaid foi de seguida para o parlamento, onde tinha encontro marcado com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, visitando a seguir, num passeio de elétrico, “alguns dos bairros e ruas mais emblemáticos de Lisboa”.

A chefe de Estado será ainda recebida pela ministra da Presidência e Modernização Administrativa para discutir “sobre soluções digitais aplicáveis à governação” antes de comparecer a um jantar no Palácio da Ajuda, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa.