Presidente da Citroën no Rali de Portugal

No ano em que a marca celebra o seu centenário, a Citroën faz-se representar ao mais alto nível no próximo Rali de Portugal, já que a sua CEO, Linda Jackson se desloca ao nosso país para acompanhar a sua equipa.

A marca do ‘double chevron’ já venceu a ronda portuguesa do Campeonato do Mundo por oito vezes – 1969, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2016. Ou seja, tantas quanto os títulos de construtores. Isto para não falar dos nove cetros consecutivos de pilotos.

Com um campeão como Sebastien Ogier ‘a bordo’, a Citroën tem grandes hipóteses de sucesso em terras lusitanas, justificando-se assim a deslocação de Linda Jackson a Portugal.

A CEO da Citroën reconhece a prova portuguesa como “uma das mais emblemáticas e históricas do WRC, no ano ano em que a marca celebra o seu centenário”. Linda Jackson destaca também o facto da sua equipa atravessar “um excelente momento de forma, com o Sebastien Ogier na liderança do campeonato de pilotos e com o C3 WRC a subir a todos os pódios dos ralis deste ano”.