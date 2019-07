Nas Notícias Presidente da Câmara da capital cabo-verdiana baleado por encapuzados Por

O presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, foi hoje baleado quando chegava ao ginásio que frequenta na zona do Palmarejo, na capital cabo-verdiana, disseram à agência Lusa funcionários do estabelecimento.

De acordo com as mesmas fontes, Óscar Santos estaria a chegar ao ginásio cerca das 05:30 locais (07:30 de Lisboa) quando foi baleado, pelas costas, com um único tiro por encapuzados.

Óscar Santos, que foi atingido num braço e estava consciente, foi socorrido pelos funcionários do ginásio antes de ter sido transportado para o Hospital Agostinho Neto.

A Polícia Judiciária encontra-se no local do ataque para recolher indícios.

O dono do ginásio, Décio Silva, confirmou à agência Lusa o ataque ao autarca, adiantando que o local é bem iluminado e tem câmaras de segurança.