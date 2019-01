Presidente chinês vai a Macau no 20.º aniversário da transição administração

O Presidente chinês vai a Macau participar no aniversário dos 20 anos da transição da administração de Macau de Portugal para a China, em dezembro, disse um responsável da província de Guangdong, segundo o jornal South China Morning Post.

O chefe de segurança de Guangdong, Li Chunsheng, anunciou ainda a criação de um centro de comunicação para as forças policiais que será instalado em outubro na ilha de Qiao, cidade de Zhuhai, vizinha de Macau.

Este centro de comunicação vai lidar com todos os detalhes operacionais e de segurança durante a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Macau, acrescentou Li Chunsheng, citado pelo jornal South China Morning Post (SCMP).

O responsável lembrou ainda que este ano é “um ano politicamente significativo”.

“As forças hostis dentro da China há muito marcam este ano como um momento importante para implementar o seu plano – que é uma tentativa vã – de derrubar o nosso sistema”.

Este ano, para além do 20.º aniversário da transferência da administração do território de Portugal para a China, comemora-se ainda o 70.º aniversário da implantação da República Popular da China e também “o aniversário de uma série de incidentes, que ocorreram há 20, 30 e 10 anos”, disse, sem os nomear.

Em 1989, iniciado por estudantes da Universidade de Pequim, o movimento pró-democracia da praça Tiananmen foi esmagado pelo exército na noite de 03 para 04 de junho de 1989, quando tanques militares foram enviados para pôr fim a sete semanas de protestos.

O número exato de pessoas mortas continua a ser segredo de Estado, mas as “Mães de Tiananmen”, associação não-governamental constituída por mulheres que perderam os filhos naquela altura, já identificaram mais de 200.

Em 1999 o Partido Comunista Chinês baniu do país o culto religioso Falun Gong, por considerar um culto maligno.

“Precisamos defender resolutamente a segurança política do país”, disse o responsável de Guangdong, acrescentando que “entre todos os tipos de segurança, a segurança política é a mais proeminente e suas duas partes essenciais são a segurança do sistema socialista e a segurança do regime do Partido Comunista Chinês”.