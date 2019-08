Presidente angolano participa no Japão em conferência sobre desenvolvimento de África

O Presidente da República de Angola desloca-se na próxima semana ao Japão para participar na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, visita que incluiu encontros com o primeiro-ministro e o imperador.

Uma nota divulgada hoje pela Casa Civil do chefe de Estado angolano dá conta de que João Lourenço “viaja amanhã [domingo] para o Japão, a fim de participar nos trabalhos da sétima Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, TICAD 2019, que vai decorrer nos dias 28, 29 e 30 deste mês, em Yokohama”.

O Presidente da República de Angola vai intervir na conferência na quarta-feira, primeiro dia de trabalhos, no painel denominado “Acelerar a transformação económica e melhorar o ambiente de negócios através da inovação e envolvimento do setor privado”.

A nota divulgada hoje pela Casa Civil de Luanda refere também que, à margem do evento, João Lourenço vai encontrar-se na quinta-feira à tarde com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

Já na sexta-feira, continua o comunicado, o chefe de Estado vai participar num “chá da tarde” oferecido pelo Imperador Naruhito, que terá lugar no Palácio Imperial, em Tóquio, residência oficial do chefe de Estado japonês.

Nesta viagem, João Lourenço será acompanhado pelos ministros das Relações Exteriores, Finanças, Economia e Planeamento, Saúde, Energia e Águas e dos Transportes.

De acordo com a informação disponibilizada, os membros do Governo “tomarão parte em diversos eventos relacionados com os seus pelouros, no âmbito da TICAD 2019”.

A TICAD (sigla na língua inglesa) é uma conferência internacional organizada pelo Governo do Japão, com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), do Programa das Nações para o Desenvolvimento, da Comissão da União Africana e do Banco Mundial.

A conferência vai contar, entre outros, com a intervenção do secretário-geral da ONU, o português António Guterres, marcada para terça-feira.

A última edição da TICAD decorreu em Nairóbi, capital do Quénia, em 2016, enquanto as duas edições anteriores aconteceram em Yokohama, cidade que volta a receber o evento.