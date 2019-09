Presidenciais afegãs sem grandes incidentes e com forte abstenção

As operações de contagem dos votos decorrem hoje no Afeganistão, após uma eleição presidencial realizada sem grandes incidentes, mas marcada por uma abstenção aparentemente recorde e muitos pequenos ataques de talibãs.

Cerca de 9,1 milhões de eleitores deslocaram-se às urnas para eleger o chefe de Estado entre 18 candidatos, com dois , o atual Presidente, Ashraf Ghani, e o primeiro-ministro, Abdullah Abdullah.

O escrutínio decorreu sem atentados mortais de grande dimensão, como, por exemplo, o que provocou 26 mortes a 17 de setembro.

O ministro do Interior, Massoud Andarabi, anunciou no sábado cinco mortos entre as forças da ordem e 37 feridos civis, em diversos ataques atribuídos a talibãs. Um número que poderá aumentar, a julgar pelo cenário de anteriores eleições.

A participação poderá ser a mais baixa dos quatro escrutínios presidenciais realizados desde 2004.

A Comissão Eleitoral anunciou hoje que, segundo os números disponíveis para metade das assembleias de voto (2.597 em 4.905), pouco mais de 10 por cento dos eleitores (1,051 milhões) depositou o boletim na urna.

A taxa de participação mais baixa registada até aqui foi de 38 por cento, na primeira volta das presidenciais de 2009.

Haroun Mir, observador independente em Cabul, minimizou as consequências de uma fraca taxa de participação, considerando que o próximo Governo terá “um mandato mais forte do que o atual”, porque as eleições são “muito mais claras que do que as anteriores”.