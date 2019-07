Nas Notícias Prepare-se para a chuva nesta quinta-feira Por

A chuva vai regressar esta quinta-feira, ainda que fraca, com as temperaturas a manterem-se ainda tímidas para um julho em que muitos contavam fazer praia.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo para amanhã será de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral da região Norte e nas regiões Centro e Sul até início da tarde, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral oeste durante o dia.

Será possível a ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste a sul do Cabo Mondego até início da tarde.

Durante a tarde, deve registar-se um aumento temporário de nebulosidade no interior da região Norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Ainda de acordo com a previsão, assinada pelo meteorologista Ricardo Tavares, esta quinta-feira ficará também marcada por uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior.

Assim, o termómetro deve variar entre os 17 e os 23 graus no Porto e os 18 e os 23 em Lisboa.

Com 30 graus de máxima, Bragança será a região mais quente, com Vila Real, Castelo Branco e Évora a chegarem aos 28.

A Guarda terá a temperatura mínima mais baixa, nos 13 graus, com Viseu, Castelo Branco, Portalegre e Évora a chegarem aos 14.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas nos Açores, com aguaceiros geralmente fracos, e céu geralmente muito nublado na Madeira, com períodos de chuva a passar a aguaceiros fracos a partir da tarde.