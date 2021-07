Nas Notícias Preparar o carro para as férias: Saiba o que deve fazer Por

Preparar o carro para as férias é uma boa forma de garantir viagens confortáveis e tranquilas e reduzir o risco de problemas.

Muitos são os que escolhem esta época do ano para gozar as férias e, com as temperaturas a subirem, convém ter especial atenção com a ‘máquina’.

Veja como preparar o carro para as férias com estas dicas para melhorar a segurança e o conforto das viagens.

Leve o carro à revisão

Levar o carro à revisão de forma regular ajuda a prolongar a vida útil do automóvel, pois permite antecipar problemas futuros e garantir o correto funcionamento de todos os sistemas.

Consulte no livro das revisões a data da próxima revisão programada. Se faltarem poucos quilómetros ou pouco tempo, compensa antecipar essa revisão para antes de ir de férias.

Para precaver a eventualidade de uma reparação mais demorada ou de substituição de peças, deve agendar a revisão para um período entre quatro a duas semanas antes do início das férias.

Peça para que, durante a revisão, tenham especial atenção a componentes como motor, filtros, bateria, travões, radiador e sistema elétrico, assim como a peças de desgaste, como a correia de distribuição.

A verificação do nível de óleo deve ser efetuada a cada mil quilómetros, sempre com o motor frio.

Verifique o nível do óleo e o nível da água

Esta medida torna-se ainda mais importante antes das férias, pois não é agradável ter de interromper o descanso para resolver problemas derivados da falta de óleo no motor, nos travões ou na embraiagem.

Da mesma forma, deve ser feita a verificação do nível da água e/ou do líquido refrigerante no radiador, essencial para garantir que o motor funciona da melhor forma.

Veja também a água ou líquido dos vidros, assim como o estado das escovas, para garantir uma boa visibilidade.

Teste o sistema de travagem

Antes de ir de férias, dê uma volta com o carro para estar o sistema de travagem. Se detetar um barulho fora do habitual quando trava, poderá ter de trocar as pastilhas do travão ou os discos.

Teste também o pedal do travão, pressionando-o repetidamente com o motor desligado. Se não oferecer resistência, poderá haver um problema nos travões.

Em caso de dúvida, leve o carro à oficina.

Confira o estado dos pneus

Manter os pneus calibrados de acordo com a pressão indicada no manual é um hábito que ajuda a prolongar a segurança e o conforto da condução. A medição da pressão dos pneus deve ser feita antes ou logo no início da condução, para que o aquecimento não altere os valores.

Veja também o exterior dos pneus, procurando as zonas em que apresentam um maior desgaste. Meça a profundidade do relevo, que deve estar entre os quatro e os oito milímetros.

Espreite a bateria

Esteja particularmente atento, nos dias anteriores a ir de férias, ao momento em que liga o carro, para confirmar que a bateria está a funcionar devidamente. Veja também o estado dos terminais: caso apresentem sinais de ferrugem ou oxidação, pondere substituir a bateria antes que esta o deixe… apeado.

Ligue as luzes

Ligue todos as luzes, para ver se precisa de trocar alguma lâmpada. Limpe os faróis e ajuste-os em altura.

Ateste o depósito

O depósito do combustível deve estar sempre atestado ou perto do máximo, para impedir a acumulação de sujidades que poderão entrar no circuito e ir parar ao motor. Este cuidado deve ser redobrado antes de ir de férias.

Procure estimar as distâncias que irá percorrer para saber onde é mais provável que tenha de abastecer. Nos sites e apps específicos, compare os preços dos combustíveis nessas zonas, tomando nota dos postos com os preços mais acessíveis.

Limpe o carro

Um cuidado final a ter na preparação do carro para as férias é a limpeza. A limpeza deixa o carro mais confortável, tornando as viagens mais agradáveis.

Comece por limpar bem a grelha frontal, pois a acumulação de detritos torna mais demorada a refrigeração do motor, provocando um maior desgaste do radiador.

No interior do veículo e na bagageira, limpe os espaços e retire o que não precisar. Para além de tornar mais fácil a arrumação das malas, reduz também o peso, pois um carro mais leve consome menos combustível.

Um carro limpo e organizado tornará a viagem mais agradável e calma, podendo o condutor focar-se, assim, na sua principal função: conduzir.

Não se esqueça dos documentos e sinais

Certifique-se que, antes de ir de férias, leva todos os documentos necessários: documento único automóvel ou livrete, seguro e aprovação na inspeção.

Precisa também de levar um colete refletor (no mínimo) e o triângulo de sinalização. Antes de sair, assegure-se que se encontram em boas condições.

Tomando estes cuidados, deixa o automóvel preparado para as férias. Falta só escolher a música e resta aproveitar as viagens.

Prepare o carro para as férias e conduza com segurança e conforto. Em viagens longas, não se esqueça de fazer uma pausa a cada duas horas.