Preços na produção industrial desaceleram para 0,9 por cento em maio

Os preços na produção industrial aumentaram 0,9 por cento em maio face ao mesmo mês de 2018, desacelerando face à subida homóloga de 2,0 por cento em abril, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a evolução do Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) resultou de uma contribuição de 0,4 e 0,3 pontos percentuais dos agrupamentos de ‘energia’ e de ‘bens intermédios’, respetivamente.

Excluindo o agrupamento de ‘energia’, os preços na produção industrial aumentaram 0,6 por cento em maio, desacelerando ligeiramente face à subida de 0,7 por cento no mês anterior.

A secção das indústrias transformadoras registou uma variação homóloga de 1,6 por cento, abaixo da subida de 2 por cento do mês precedente, tendo contribuído com 1,4 pontos percentuais para a variação do índice total.

Em termos mensais, a variação do IPPI foi de 0,3 por cento em maio (1,3 por cento no mesmo mês do ano anterior), inferior em 0,3 pontos percentuais ao observado em abril.

O agrupamento de ‘energia’, com uma taxa de variação de 1,1 por cento, deu o principal contributo para a variação mensal do índice total (0,2 pontos percentuais).

A secção das indústrias transformadoras apresentou uma subida mensal de 0,4 por cento em maio, que compara com o aumento de 0,8 por cento no período homólogo anterior, e contribuiu com 0,4 pontos percentuais para a variação do índice total.