Preços médios da renda da casa aumentaram 35% em 2024

Em 2024, arrendar uma casa custou, em média, 1.500€, mais 35% face a 2023 e com um maior aumento no segundo semestre.

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga, hoje, o seu barómetro anual relativo à evolução dos preços médios anunciados, de arrendamento e venda, em Portugal, no último ano.

Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de 2024 com 2023.

Em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, verifica-se um aumento na renda média de +35%, estando 391€ mais caro, quando comparado com 2023.

Apesar de ao longo do ano termos verificado algumas oscilações, em 2024 houve um aumento (+35%), fixando-se agora em 1.500€.

Este aumento no arrendamento deve-se sobretudo aos distritos de Beja (40%), Setúbal (30%) e Lisboa (28%), sendo que a Guarda (-31%), Bragança (-3%) e Vila Real (-8%) foram os que registaram uma queda nos preços.

No que à venda de casas diz respeito, a subida dos preços médios de um ano para o outro foi mais ténue (+18%), o que representa um aumento de cerca de 58.000€, face ao ano passado.

Atualmente, comprar uma casa custa, em média, 375.000€. Esta subida é transversal a todo o país, contudo, foi impulsionada pelos distritos de Évora (21%), Lisboa (25%) e Portalegre (23%).

Em contrapartida, Castelo Branco (-24%) e Bragança (-12%), foram os únicos distritos que registaram diminuições dos seus preços médios. Assim como Viseu (1%) e Guarda (2%) foram os que tiveram menor diferença.

No entanto, foi também possível verificar que, tanto em arrendamento como em venda, os preços aumentaram principalmente a partir do segundo semestre de 2024.

Preços do arrendamento: Distritos e Ilhas em destaque

Comparativamente com 2023, existiu uma subida dos valores médios de arrendamento de forma geral em todos os distritos, nomeadamente:

Beja (+40%) que regista o maior aumento da renda média, que passa de 580€ para 813€;

Setúbal (+30%), passa de 984€ para 1.275€;

Ilha da Madeira (+29%) passa de 1.162€ para 1.500€;

Lisboa (+28%), passa de 1.550€ para 1.989€;

Évora (+18%), que passa 675€ para 795€;

Braga (+18%), que passa de 850€ para 1.000€.

Em relação aos distritos em que houve uma diminuição do preço médio de arrendamento, comparado com o período homólogo, Guarda (-31%), Vila Real (-8%) e Bragança (-3%) foram os que registaram a maior descida ao longo deste ano, com a renda média a fixar em 470€, em 525€ e 450€, respetivamente.

De forma geral, Guarda (325€), Bragança (437.50€), Vila Real (485€), Portalegre (500€) e Castelo Branco (550€) foram os distritos mais baratos para arrendar casas ao longo do ano.

Lisboa continua a ser o mais caro, (1.989€), seguindo-se a Ilha da Madeira (1.500€), Setúbal (1.275€), Porto (1.200€), e Faro (1.013€).

Preços de venda de casas: Lisboa com maior aumento

Quanto à comparação com o ano anterior, o distrito que registou um maior aumento no preço das casas, foi Lisboa (+25%), onde os valores sobem de 449.250€ para 562.500€.

Seguindo-se Portalegre (+23%, de 80 000€ para 98.750€), Évora (+21%, de 195.000€ para 235.625€), Beja (+20%, de 125.000€ para 150.000€), Ilha da Madeira (+20%, de 410.000€ para 490.000€) e Braga (+19%, de 264.000€ para 314.950€).

Castelo Branco (-24%, 97.750€ para 73.875€) e Bragança (-12%, 125.000€ para 109.500€) foram os únicos distritos que registaram diminuições nos seus valores médios.

Viseu (1%, 166.750€ para 169.000€) e Guarda (2%, 87.118€ para 88.500€) foram os únicos distritos que tiveram valores estáveis.

Castelo Branco (73.875€), 88.500(79 437€), Portalegre (98.750€), Bragança (109.500€) e Beja (150.000€) foram os distritos mais baratos para comprar casa ao longo deste ano. Os mais caros foram Lisboa (562.500€), Faro (500.000€), Ilha da Madeira (490.000€), Setúbal (410.000€) e Porto (384.250€).

Relativamente às Ilhas, a Ilha de São Jorge (+49%), ilha de São Miguel (+26%), Ilha da Graciosa (+24%) e a Ilha da Madeira (+20%) foram as ilhas que registaram maiores aumentos.

Enquanto a Ilha do Pico (+1%), Ilha de Santa Maria (3%) e Ilha Terceira (+6%) foram as que registaram subidas mais ligeiras.

A Ilha das Flores foi a única que manteve os seus valores exatamente iguais.