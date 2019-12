Preços dos produtos importados por Cabo Verde aumentam 1,3% em novembro

Os preços dos produtos importados por Cabo Verde aumentaram 1,3 por cento em novembro, valor superior em 0,6 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo dados publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com os dados do INE, no mês de novembro registaram-se aumento de preços na categoria bens de consumo (1,9 por cento), bens intermédios (3,4 por cento) e bens de capital (3,8 por cento).

Em sentido contrário, registou-se descida de preços nos combustíveis (-0,6 por cento).

Em comparação com o mês de novembro de 2018, o INE constatou que os preços dos produtos importados por Cabo Verde diminuíram 2,2 por cento.

Já os produtos exportados, o índice fixou-se em 0,1 por cento em novembro, valor inferior em 0,1 pontos percentuais face ao registado no mês anterior.

Quanto à taxa de variação mensal registada pelo Índice de Termos de Troca foi de -1,2 por cento, valor inferior em 0,7 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, ainda segundo o INE.