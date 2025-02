Economia Preços do petróleo: a volatilidade aumenta com as tensões geopolíticas Por

A volatilidade no mercado de petróleo se intensificou no final da semana, com os futuros do petróleo bruto registrando quedas significativas que praticamente eliminaram os ganhos acumulados na semana. A referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), teve uma queda de cerca de 2,2%, impulsionada principalmente por fatores geopolíticos e dados de fornecimento que surpreenderam negativamente. Em particular, a pressão da administração dos EUA sobre o governo iraquiano para reiniciar a exportação de petróleo bruto curdo para a Turquia foi um dos catalisadores mais relevantes, criando incerteza nos fluxos de fornecimento.

Os dados divulgados pela Administração de Informações sobre Energia reforçam o tema de baixa. O aumento de 4,6 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto sugere uma demanda doméstica mais fraca do que o esperado, pressionando ainda mais os preços para baixo. No entanto, nem tudo é desgraça e tristeza: os estoques de gasolina diminuíram 0,2 milhão de barris e os de destilados caíram 2,1 milhões de barris, o que pode sustentar temporariamente o valor desses produtos refinados.

Na frente geopolítica, a pressão de Washington para reativar o oleoduto que conecta os campos de petróleo curdos à Turquia e restringir o contrabando para o Irã marca um novo capítulo na política dos EUA de “pressão máxima” contra Teerã. Embora o ministro do petróleo do Iraque tenha anunciado a retomada das exportações curdas nos próximos dias, ainda há incertezas quanto aos obstáculos técnicos e financeiros que podem atrasar a implementação. Uma recuperação imediata no fornecimento desses barris bloqueados pressionaria os preços para baixo; no entanto, quaisquer contratempos políticos ou negociações de paz paralisadas em outras regiões importantes poderiam estimular uma recuperação.

Em resumo, o cenário do petróleo continua a se caracterizar pela alta volatilidade, refletindo a constante interação entre os dados de oferta e demanda, bem como as tensões geopolíticas.