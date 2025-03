Nas Notícias Preços das casas têm a maior subida mensal em mais de um ano Por

Variação homóloga é de 13,6 por cento, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário apurado para fevereiro.

O crescimento dos preços das casas em Portugal Continental voltou a acelerar em fevereiro, observando-se um aumento de 2,1% face ao mês anterior. Trata-se da maior subida mensal em mais de um ano, confirmando a tendência de aceleração verificada em janeiro, a qual é já visível na taxa de variação homóloga.

De facto, em fevereiro de 2025 os preços das casas apresentam um aumento de 13,6% face ao mesmo mês de 2024, sendo esta a valorização homóloga mais elevada desde setembro de 2023, período em que o crescimento dos preços estava a abrandar o ritmo no contexto de perda de dinâmica da procura.

Os dados são revelados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais apurado para fevereiro e o qual reflete a evolução dos preços da habitação, com base nos valores efetivos de transação.

Número de vendas de casas aumenta

As vendas continuam na trajetória de crescimento do último ano. Nos três meses compreendidos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, a Confidencial Imobiliário estima a transação de 42.365 fogos em Portugal Continental.

Este volume representa um aumento de 2,9% face às 41.150 transações estimadas para os três meses antecedentes (entre setembro e novembro de 2024), conforme as projeções realizadas a partir dos dados reportados à base de dados SIR -Sistema de Informação Residencial.

Cerca de 13% das vendas estimadas para os últimos três meses, entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, estarão concentradas no segmento de habitação nova e os restantes 87% no segmento de usados.

Nesse período, o preço médio de venda das casas em Portugal Continental atingiu 2.634€/m2, posicionando-se nos 3.759€/m2 na habitação nova e nos 2.747€/m2 na habitação usada.

Sobre a Confidencial Imobiliário

A Ci – Confidencial Imobiliário é uma unidade de market intelligence independente, orientada para a satisfação das necessidades de informação por parte dos operadores do mercado imobiliário, no contexto da tomada de decisão quanto a investimentos. É especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados exclusivas sobre vendas e arrendamento de fogos, com detalhe à zona. Do seu acervo destaca-se o Índice de Preços Ci que é a mais antiga série sobre imobiliário em Portugal, com mais de 30 anos. Este índice mede a valorização dos imóveis residenciai