Preços das casas aumentam 15,8% no último ano, após maior subida trimestral em quase 20 anos

Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário apurado para março

No primeiro trimestre de 2025, os preços de venda das casas em Portugal Continental aumentaram 6,6% face ao final de 2024, registando a maior subida trimestral desde 2007, revela a Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais.

A valorização trimestral tem vindo a acelerar desde meados do ano passado, acompanhando a recuperação das vendas, num contexto de persistente restrição da oferta disponível.

Assim, de um aumento de 1,8% no segundo trimestre de 2024, passou-se para uma taxa de 2,5% no trimestre seguinte e 4,1% no último trimestre do ano.

O primeiro trimestre de 2025 confirma que os preços mantêm uma curva de subida em intensificação, desde logo patente no comportamento mensal do mercado.

O decurso do ano fica marcado pelas fortes valorizações mensais ocorridas desde janeiro, que rondam os 2,0%, no ponto máximo de 2,7% registado em março, sendo esta a subida mensal mais elevada desde 2007.

Índice de preços: variação homóloga

O aquecimento dos preços é visível também na variação homóloga, que atingiu 15,8% em março de 2025. Esta é uma subida que está já 4,8 pontos percentuais acima da de 11,0% registada no final do ano passado.

A subida acelerada dos preços continua a refletir a elevada dinâmica de procura, que se confirma uma vez mais no primeiro trimestre de 2025, período no qual se estima a venda de 40.750 habitações no país. Este é um volume que mantém o mercado a transacionar acima das 40.000 unidades, apesar de 5% abaixo do patamar observado no trimestre anterior.

Nesse trimestre contabilizaram-se 43.100 transações, um pico que inclui vendas que tinham sido adiadas, por exemplo fruto de medidas como a garantia pública.

Desse modo, o primeiro trimestre de 2025 mantém-se em linha com o padrão registado no 4º trimestre de 2024 e sustenta o nível de crescimento homólogo do mercado em torno dos 25%.

De facto, as estimativas de vendas para o primeirio trimestre de 2025 apontam para um aumento de 28% do número de habitações transacionadas comparativamente ao trimestre homólogo.

Quanto aos preços médios de venda, refletem também a evolução do Índice de Preços, atingindo os 2.701€/m2 no primeiro trimestre de 2025, valor que compara com os 2.390€/m2 que a média das transações registava no primeiro trimestre do ano passado.