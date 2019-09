Preços da produção industrial sobem em julho na UE mas Portugal tem 2.ª maior queda

Os preços da produção industrial registaram, em julho, uma ligeira subida, em termos homólogos, na zona euro e na União Europeia (UE), mas Portugal voltou a conhecer um recuo, o segundo maior entre os Estados-membros, divulgou o Eurostat.

Segundo os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, na comparação com julho de 2018, os preços na produção industrial subiram em julho deste ano 0,2 por cento no espaço da moeda única e 0,6 por cento no conjunto dos 28 Estados-membros.

Portugal contrariou a tendência e, depois de em junho já ter sido o terceiro país com a maior diminuição homóloga (-1,1 por cento), em julho teve o segundo maior recuo, de -1,3 por cento face a um ano antes, apenas superado pela Dinamarca (-3 por cento).

As maiores subidas homólogas foram, por seu turno, registadas na Roménia (+6,2 por cento), na Bulgária e na Letónia (4 por cento, em ambos os casos).

Já em termos mensais, na comparação com junho deste ano, os preços na produção industrial subiram também 0,2 por cento na zona euro, enquanto no conjunto da UE progrediram 0,3 por cento.

Portugal teve, também na variação em cadeia, uma ligeira subida de 0,2 por cento, em linha com a média verificada na zona euro.

Entre os restantes Estados-membros, os maiores recuos mensais nos preços da produção industrial verificaram-se na Bélgica (-1,0 por cento), Holanda (-0,4 por cento) e Letónia (-0,3 por cento), enquanto os aumentos mais significativos foram observados em Chipre (+1,7 por cento), Bulgária (1,5 por cento) e Finlândia (1,4 por cento).