Nas Notícias Preços das casas subiram 10 por cento desde o início de 2024 Por

Preços das casas em subida, assim como as vendas. Aumento no acumulado até novembro confirma reaquecimento do mercado de habitação.

Os preços de venda das casas em Portugal Continental subiram 10,0% no acumulado deste ano até novembro, mostra o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário.

A valorização acelera, assim, consideravelmente face ao período do verão, quando os preços acumulavam uma subida na ordem dos 5,0% em relação ao final de 2023.

Tal resulta do comportamento dos últimos três meses, em que os preços subiram mensalmente entre 1,4% e 1,7%, ao contrário do que aconteceu até agosto, período marcado por variações mensais residuais, inferiores a 1,0%.

Falta de oferta na origem da subida dos preços das casas

A intensificação da subida dos preços reflete a recuperação das vendas, num cenário que se mantém pressionado pela falta de oferta.

De acordo com as projeções realizadas a partir dos dados do SIR-Sistema de Informação Residencial, nos últimos três meses, compreendidos entre setembro e novembro, terão sido vendidas 41.300 casas em Portugal Continental, consolidando a rota de recuperação iniciada no segundo trimestre do ano.

A confirmar-se, este volume em 2024 sinaliza uma recuperação de 26% nas vendas face ao final de 2023 e coloca o mercado residencial em níveis semelhantes aos de início de 2022, antes de as taxas de juro começarem a subir.

“A recuperação do mercado já não é uma mera projeção e está efetivamente em curso. Há uma forte aceleração dos preços ao mesmo tempo que as vendas já recuperaram das perdas dos últimos dois anos, quando a procura abrandou num contexto de subida das taxas de juro”, comenta Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.

“Esta mudança está a ser rápida e é basicamente o resultado do desequilíbrio que existe no mercado, nomeadamente devido à falta de oferta. O mercado deverá enfrentar uma forte pressão nos próximos meses, com os preços a crescerem a partir de uma base já muito elevada”, conclui.

Custo por metro quadrado nos 3.441 euros em casas novas

No acumulado de setembro a novembro de 2024, o preço médio de venda da habitação em Portugal ascendeu a 2.500*€/m2, atingindo 3.441€/m2 na habitação nova e s 2.374€/m2 na usada.