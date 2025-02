Mundo Preço do petróleo cai durante negociações Trump-Putin sobre a guerra na Ucrânia Por

Análise de mercado feita por Quasar Elizundia, estrategista de pesquisa de mercado da Pepperstone

“Os preços do petróleo registaram uma queda significativa após três dias consecutivos de ganhos. O West Texas Intermediate (WTI) registrou sua maior queda desde janeiro, aproximadamente 2,5%, parcialmente afetado pelo último relatório da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA).

O relatório revelou um aumento inesperado nos stockes de petróleo bruto dos EUA de 4,1 milhões de barris, elevando esses stockes para 427,9 milhões de barris. Esse aumento ocorre imediatamente após o relatório da semana passada ter mostrado o maior aumento de reservas desde fevereiro de 2024, com mais 8,6 milhões de barris.

Esses números sugerem que a oferta está a superar a procura no curto prazo, exercendo uma pressão de baixa sobre os preços.

Ao mesmo tempo, a redução dos estoques de gasolina – de 3,0 milhões de barris – e de produtos destilados deu um leve suporte ao mercado, compensando parcialmente o efeito negativo do aumento dos reservas de petróleo bruto.

Entretanto, também houve uma queda acentuada nas importações de petróleo, que caíram para 6,3 milhões de barris por dia, 606.000 a menos do que na semana anterior. Se essa tendência continuar, os países exportadores de petróleo, como a Colômbia, poderão enfrentar desafios devido à demanda externa mais fraca.

Além da dinâmica da oferta e da procura, a perspectiva inflacionária nos EUA também influenciou o sentimento do mercado. Dados de inflação mais altos do que o esperado reforçam as expectativas de uma postura mais agressiva da Reserva Federal, o que poderia manter os custos de empréstimos elevados e pressionar ainda mais as commodities denominadas em dólar.

Além disso, os recentes comentários de Donald Trump sobre uma possível negociação com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia alimentaram especulações sobre uma possível flexibilização das restrições aos produtores de petróleo russos. Se isso se concretizar, reduzirá os riscos de fornecimento da Rússia e contribuirá para a pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

No médio prazo, a EIA aumentou sua estimativa de produção de petróleo bruto dos EUA para 2025 para 13,59 milhões de barris por dia, acrescentando outro fator do lado da oferta. Neste contexto, os preços do petróleo permanecem sob pressão, refletindo uma combinação de acontecimentos geopolíticos, ajustes na política monetária e sinais crescentes de excesso de oferta no mercado.”