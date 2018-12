O preço do barril de crude Brent para entrega em fevereiro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 6,58 por cento, para os 53,79 dólares, recuperando das perdas de segunda-feira.

Na segunda-feira, o barril fechou nos 50,49 dólares, menos 6,2 por cento do que na sexta-feira.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, movimentou-se no International Exchange Futures entre um preço máximo de 54,09 dólares e um mínimo de 49,93 dólares.