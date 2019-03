Preço do barril de Brent sobe 1,43% para 67,66 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,43 por cento, para os 67,66 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão a cotar 0,96 dólares acima dos 66,70 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O preço do Brent subiu depois de se saber que as reservas de petróleo dos Estados Unidos da América caíram 3,9 milhões de barris na semana passada, quando os analistas esperavam uma queda de 2,6 milhões de barris.