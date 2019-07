Preço do barril de Brent sobe 1,23% para 63,26 dólares devido a tensão no Golfo

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em setembro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,23 por cento, para os 63,26 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 77 cêntimos acima dos 62,49 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent subiu devido às crescentes tensões com o Irão, que levam os investidores a recear interrupções nos canais de abastecimento de gás e petróleo a partir do Médio Oriente.

O Governo britânico pediu hoje a constituição de “uma missão marítima europeia” para proteger os cargueiros que transitem pelo Estreito de Ormuz, depois de na passada sexta-feira as autoridades iranianas terem apreendido um petroleiro de pavilhão britânico.