Preço do barril de Brent sobe 0,31% para 61,90 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,31 por cento, para os 61,90 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 19 cêntimos acima dos 61,71 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O preço do Brent avançou na última parte da sessão, perante o otimismo quanto aos avanços nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

As partes estão “próximas de concluir algumas partes” do acordo comercial que estão a negociar, informou hoje o representante dos EUA para o comércio internacional (USTR, na sigla em inglês).