Preço do barril de Brent desce 6,33% para 64,65 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres a baixar 6,33 por cento, para 64,65 dólares, após ter subido 14,59 por cento, devido aos ataques às instalações de uma petrolífera saudita.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 4,37 dólares abaixo dos 69,02 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

O preço do barril de petróleo Brent recuou depois de a Arábia Saudita anunciar que recuperou mais da metade da produção afetada por dois ataques de ‘drones’, que ocorreram no sábado.

Na segunda-feira, o preço do Brent tinha subido 14,59 por cento, para 69,02 dólares, após os ataques reivindicados pelos rebeldes Houthis do Iémen contra instalações de uma petrolífera saudita.