Preço do barril de Brent cai 7,16% para 60,50 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em outubro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 7,16 por cento, para os 60,50 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 4,67 dólares abaixo dos 65,17 com que fechou as transações na quarta-feira.

A forte queda da cotação do barril também ocorreu no outro lado do Atlântico, com o preço do barril do Texas a recuar 7,9 por cento.

Estas fortes desvalorizações são atribuídas ao anúncio feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de sanções comerciais suplementares à China.