Preço do barril Brent sobe 2,53% para 63,22 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,53 por cento, para os 63,22 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,56 dólares acima dos 61,66 com que fechou as transações na quinta-feira.

O preço do Brent recuperou perante as expectativas dos analistas quanto ao prolongamento da redução da produção por parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados durante o segundo semestre deste ano.

O receio quanto a uma descida da procura, devido à disputa sino-norte-americana, tem provocado a descida dos preços nos últimos dias.