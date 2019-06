Economia Preço das casas sobe 9,2 por cento no 1.º trimestre Por

O índice de preços da habitação (IPHab) aumentou 9,2 por cento no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2018, menos 0,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o aumento dos preços foi “mais expressivo” nas habitações existentes (10,0 por cento) do que nas novas (6,0 por cento).

Relativamente ao trimestre anterior, o índice de preços da habitação aumentou 3,6 por cento (mais 1,6 pontos percentuais do que no último trimestre de 2018), sendo que, por categoria, os alojamentos existentes evidenciaram uma taxa de variação de 4,0 por cento, 2,0 pontos percentuais acima da registada nos alojamentos novos.

De janeiro a março transacionaram-se 43.826 habitações, o que representa um aumento de 7,6 por cento face a idêntico período de 2018, mas uma redução de 5,6 por cento por comparação com o trimestre anterior, fazendo deste o terceiro trimestre consecutivo em que se verificou uma desaceleração no número de vendas de habitações.

Neste período, o valor das vendas fixou-se em 6,1 mil milhões de euros, mais 12,9 por cento do que no primeiro trimestre de 2018, tendo sido o terceiro trimestre consecutivo em que o ritmo de crescimento do valor das transações dos alojamentos novos superou o dos alojamentos existentes.

Nos primeiros três meses de 2019, a taxa de variação média anual do IPHab fixou-se nos 9,5 por cento, menos 0,8 pontos percentuais relativamente ao quarto trimestre de 2018, desacelerando pelo terceiro trimestre consecutivo.

Por categoria, o crescimento dos preços das habitações existentes (10,3 por cento) superou o das habitações novas (6,6 por cento).

Em termos regionais, as transações realizadas na Área Metropolitana de Lisboa e na região Norte representaram 63,8 por cento do total até março, com o valor das habitações transacionadas a fixar-se nos 2,9 mil milhões de euros (47,5 por cento do total) e nos 1,4 mil milhões de euros, respetivamente.