Nas Notícias Preço das casas no Sul ultrapassa meio milhão de euros em Faro e arrendar custa mais 61 por cento

Beja volta a subir no arrendamento após fortes quebras e Portalegre mantém-se como a opção mais económica para comprar casa

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga hoje a mais recente análise da evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda na zona sul de Portugal Continental, por distrito. Os dados apresentados comparam abril de 2025 com março de 2025 e com o período homólogo, abril de 2024.

Venda de Casas

A nível nacional, comprar casa custa, em média, 397.000€, o que representa um aumento de 20% face ao mesmo período do ano passado (332.000€) e uma subida mensal de 2% (390.000€ em março).

Na zona sul, o valor médio de venda atingiu os 250.000€, o que corresponde a uma subida anual de 22% (205.000€ para 240.000€ em abril de 2024) e um crescimento mensal de 4% (240.000€ em março).

Destaques por distrito

Évora registou uma subida mensal de 4% , atingindo os 250.000€ , o que representa uma valorização anual de 22% .

registou uma subida mensal de , atingindo os , o que representa uma valorização anual de . Portalegre , o distrito mais acessível da região, manteve-se estável nos 122.000€ , com uma valorização anual de 28% (95.000€) e 2% mensais.

, o distrito mais acessível da região, manteve-se estável nos , com uma valorização anual de e 2% mensais. Beja valorizou 5% no último mês (170.000€ para 179.000€) e 21% no ano .

valorizou (170.000€ para 179.000€) e . Setúbal subiu 1% para os 430.000€ , consolidando um crescimento homólogo de 23% (350.000€) .

subiu para os , consolidando um crescimento homólogo de . Faro, o distrito com os preços mais elevados, atingiu os 525.000€, com uma subida mensal de 5% e um aumento anual de 22%.

Arrendamento

A nível nacional, os preços de arrendamento atingiram os 1.300€, refletindo um aumento anual de 8% e uma subida mensal de 4%. No Sul, a média foi de 850€, o que representa um crescimento anual de 6% (805€ para 850€ em abril de 2024) e uma descida mensal de -6% (face aos 900€ de março).

Destaques por distrito

Faro destacou-se com a maior subida anual do país: +61% (de 805€ para 1.300€) e uma valorização mensal de 4% .

destacou-se com a maior subida anual do país: (de 805€ para 1.300€) e uma valorização mensal de . Setúbal manteve os 1.200€ , com crescimento homólogo de 4% e estabilidade mensal.

manteve os , com crescimento homólogo de e estabilidade mensal. Évora baixou -6% no mês (de 900€ para 850€), mantendo uma subida anual de 6% .

baixou no mês (de 900€ para 850€), mantendo uma subida anual de . Portalegre subiu 8% no mês, atingindo os 500€ , e acumula uma valorização anual de 20% .

subiu no mês, atingindo os , e acumula uma valorização anual de . Beja, após meses de quebra, subiu +16% em abril (de 647,50€ para 750€), embora ainda apresente uma descida anual de -17%.

Análise comparativa

O mercado de venda no Sul mantém-se dinâmico, com todos os distritos a registar valorizações anuais superiores a 20%. Faro mantém-se como o distrito mais caro, ultrapassando os 500.000€, enquanto Portalegre continua a oferecer as condições mais acessíveis para quem procura comprar.

No arrendamento, a tendência é mais volátil: Faro e Setúbal consolidam-se como os distritos com rendas mais elevadas, enquanto Beja, embora continue com os preços mais acessíveis têm registado subidas.

O contraste entre litoral e interior permanece evidente, com zonas como Faro e Évora a atrair mais procura, refletida em subidas expressivas nos preços, enquanto regiões como Portalegre continuam a oferecer valores mais estáveis e acessíveis.