“Precisávamos desta vitória” admite Sebastien Ogier

Sebastien Ogier não tem quaisquer dúvidas quanto à necessidade da vitória conseguida hoje no Rali da Turquia.

O triunfo na prova deste fim de semana era imperioso caso o Campeão do Mundo quisesse continuar a lutar pelo título.

A liderança ganha no sábado ao seu companheiro de equipa Esapekka Lappi foi um momento decisivo para que Ogier alcançasse o objetivo a que se propunha na prova turca. Fê-lo atacando quando podia e preservando os pneus quanto tal não era necessário, como foi o caso da fase final do rali, pois os pontos suplementares da ‘power stage’ também eram algo a que se propunha.

Essa derradeira especial acabou por ir para o líder do campeonato, Ott Tanak, que dessa forma limitou as perdas de pontas para o francês da Citroën, que encontrou desta vez no C3 WRC um aliado importante nos demolidores pisos de terra das classificativas turcas.

“Precisávamos muito desta vitória se quiséssemos ter hipóteses de voltar à luta pelo campeonato, pelo que estou muito feliz em consegui-la para a equipa”, refere Sebastien Ogier sobre o desfecho da prova.

O piloto de Gap confessou que em altura alguma julgou que a vitória no Rali da Turquia seria um dado adquirido:

“Sabíamos que qualquer coisa poderia acontecer num rali tão demolidor quanto este, mas fomos capazes de ultrapassar as armadilhas, fruto de uma abordagem inteligente. É um bom impulso para todos para o final da temporada. Todos sabemos que temos que continuar a trabalhar muito duro, o que vamos fazer já a partir de amanhã”.