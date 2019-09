Prazo para registo de galinhas poedeiras termina hoje

Os criadores com mais de 100 galinhas poedeiras têm até hoje para proceder ao registo dos seus animais, segundo um aviso publicado na página da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

“A apresentação das declarações de existência de galinhas poedeiras deve ser realizada nos meses de fevereiro e setembro, até ao último dia do mês a que se referem, reportando o efetivo na exploração no dia 01 desse mês”, lê-se no documento.

De acordo com a DGAV, a declaração de existência destina-se, assim, a controlar as alterações dos efetivos.

Os produtores com menos de 100 animais estão dispensados desta obrigação.

A declaração pode ser submetida através da página da internet da DGAV.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária é um serviço central da administração direta do Estado com autonomia administrativa.