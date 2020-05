Nas Notícias Praias vão ter “uma espécie de semáforo” para controlar lotação Por

As praias vão estar dotadas de uma indicação luminosa, “uma espécie de semáforo”, para controlo da lotação, anunciou o deputado André Silva, à saída de uma reunião com António Costa.

O porta-voz do PAN salientou que o acesso à praia não será alvo de “medidas propriamente coercivas” pois é esperado que a população siga com “disciplina” as regras aprendidas durante o estado de emergência.

“Não haverá uma lotação propriamente obrigatória, uma lotação máxima, não existirão medidas propriamente coercivas, mas sim, mais uma vez, um apelo, a que nós também nos associamos, a que continue a existir solidariedade e acima de tudo disciplina para poderem cumprir as regras de distanciamento também na praia”, explicou André Silva.

De acordo com o deputado, será implementada “uma espécie de semáforo ou uma indicação luminosa” para informar sobre a lotação da praia.

“É fundamental que possamos todos estar de férias, usufruir dos espaços públicos, nomeadamente da praia, retomar a atividade económica, mas com disciplina”, concluiu o deputado do PAN, alertando que a decisão ainda está a ser “debatida internamente na Direção-Geral da Saúde”.