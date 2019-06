Praia do Tamariz e parte da praia de Carcavelos interditadas por causa de algas

A praia do Tamariz e os topos norte e sul da praia de Carcavelos, em Cascais, foram hoje interditados a banhos por causa da presença de algas, disse fonte da capitania do porto de Cascais.

De acordo com o capitão Rui Terra, a capitania foi alertada pela Câmara Municipal de Cascais, por volta das 12:00, para o que seria um alojamento de algas na praia do Tamariz e nos topos norte e sul da praia de Carcavelos.

O responsável adiantou que elementos da capitania se deslocaram ao local e que foram recolhidas amostras, tanto da areia como do mar, que foram enviadas para a Agência Portuguesa do Ambiente e cujos resultados deverão ser conhecidos na sexta-feira.

As análises servirão para confirmar que não há níveis de perigosidade ou de toxicidade, adiantou Rui Terra.

“Por uma questão de precaução decidimos içar a bandeira vermelha nestas três praias, interditando os banhos”, explicou Rui Terra, acrescentando que vão continuar a monitorizar e que essa interdição se mantinha ao final da tarde de hoje.

O responsável aproveitou para esclarecer que as algas detetadas nestas três praias não são nocivas e não têm qualquer relação com as microalgas detetadas no Algarve, sublinhando que fenómenos como o de hoje acontecem durante todo o ano por causa do movimento das correntes marítimas.