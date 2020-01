PR moçambicano convoca primeira sessão do parlamento para 13 de janeiro

O Presidente moçambicano convocou a primeira sessão da Assembleia da República de Moçambique para 13 de janeiro, informou hoje um comunicado da Presidência da República.

A sessão tem dois pontos de agenda, nomeadamente a investidura dos deputados eleitos no escrutínio geral de 15 de outubro e a eleição do presidente daquele órgão, refere o documento distribuído hoje à comunicação social.

Os resultados eleitorais do escrutínio de 15 de outubro em Moçambique deram larga vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência (1975), cujo candidato, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato como Presidente com 73 por cento dos votos.

No parlamento, a Frelimo conseguiu eleger 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6 por cento dos lugares, cabendo 60 (24 por cento) à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e seis assentos (2,4 por cento) ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

A tomada de posse de Filipe Nyusi está marcada para 15 de janeiro.