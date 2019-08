Presidente italiano recebe na quinta-feira primeiro-ministro demissionário

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, recebe na quinta-feira de manhã o primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte, depois dos partidos Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema) e Democrático (PD, centro-esquerda) terem anunciado um acordo para a formação de um novo executivo em Itália.

O anúncio foi feito à imprensa pelo porta-voz da Presidência italiana, Goiovanni Grasso, que não deu mais detalhes, embora seja de esperar que Mattarella encarregue Conte de formar governo.

O Partido Democrata informou hoje que transmitiu ao Presidente italiano disponibilidade para governar em coligação com o partido Movimento Cinco Estrelas, num executivo liderado por Giuseppe Conte.

O secretário nacional do PD, Nicola Zingaretti, fez o anúncio após ser recebido pelo Presidente Mattarella, no âmbito da segunda ronda de consultas para encontrar uma solução governativa, após a dissolução da coligação governamental entre o M5S e o Partido Liga (extrema-direita) do ministro do Interior, Matteo Salvini.

A ideia de uma nova coligação, desta vez com o PD, foi lançada pelo antigo primeiro-ministro Matteo Renzi (2013-2016), que apelou para uma compatibilização dos programas dos dois partidos, sobretudo nas áreas económica e social.