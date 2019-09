PR italiano aceita lista de ministros para a formação de novo Governo

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, aceitou hoje a lista apresentada pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, dos ministros que formarão um novo Governo, resultante da coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD).

Giuseppe Conte e os seus ministros farão o juramento dos cargos na quinta-feira, anunciou o secretário-geral da Presidência da República, Ugo Zampetti.

O primeiro governo de Conte, de 14 meses, entrou em colapso no mês passado, quando o ministro do Interior, Matteo Salvini retirou o seu partido (Liga) da coligação populista, numa tentativa frustrada de desencadear eleições antecipadas para que o próprio pudesse alcançar a liderança.

Conte irá anunciar ainda hoje o seu novo executivo.

Na terça-feira, os militantes do Movimento 5 Estrelas votaram ‘online’ maioritariamente a favor da integração do seu movimento num Governo italiano de coligação com o Partido Democrático, liderado pelo primeiro-ministro indigitado, Giuseppe Conte.

O líder do M5S, Luigi Di Maio, disse que votaram na plataforma ‘online’ do partido cerca de 79 mil dos 117 mil militantes inscritos no M5S, tendo 79 por cento respondido favoravelmente à participação do movimento no futuro Governo de coligação liderado por Conte.

Ficou assim resolvido o único obstáculo à coligação governamental, depois de Conte ter conseguido compatibilizar, no final de várias reuniões, as propostas programáticas do seu partido, M5S, e do PD.