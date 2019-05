PR francês reúne-se com líderes europeus antes da cimeira da UE

O Presidente francês irá encontrar-se com vários líderes antes da cimeira europeia de terça-feira, sendo que a primeira reunião ocorre hoje durante um jantar com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a Presidência francesa.

Emmanuel Macron também almoçará com vários chefes de Estado e Governo em Bruxelas na terça-feira, manterá conversações com os primeiros-ministros do grupo Visegrado (Eslováquia, República Checa, Polónia, Hungria) e depois com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a chanceler alemã, Angela Merkel, antes do jantar informal dos 28, que terá início às 17:00 (em Lisboa) na terça-feira.

Nos últimos dias, Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e o primeiro-ministro português, António Costa.

Emmanuel Macron também telefonou à chanceler Angela Merkel no domingo.

A cimeira informal de terça-feira pretende dar início às conversações entre chefes de Estado e Governo da União Europeia (UE) para escolher os novos líderes das instituições europeias.

Esta reunião ocorre após as eleições europeias de domingo, que mostraram um crescimento dos partidos populistas e o fim do tradicional bipartidarismo socialistas-conservadores, que até agora tinham sido uma constante no Parlamento Europeu.

O partido de Macron, A República em Marcha(LREM) ficou em segundo lugar em França, atrás do União Nacional de Marine Le Pen, mas por uma diferença de um ponto percentual.

Macron considera-se em situação de força para constituir um arco progressivo entre os líderes pró-Europa.

O Presidente francês também espera criar no Parlamento Europeu, em torno do LREM, uma força de centro capaz de ser o novo árbitro dos debates, composto pelos partidos nacionais que constituem o atual partido liberal-democrata (ALDE) ou por outras formações.