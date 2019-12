Nas Notícias Presidente elogia “resistência” das populações afetadas pelas cheias no Baixo Mondego Por

O Presidente da República defendeu hoje que agora importa fazer um levantamento dos danos causados pelas cheias no Baixo Mondego, na semana passada, tendo realçado a “capacidade de resistência” das populações.

“É preciso fazer o levantamento dos prejuízos para ver como se avança”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas em Montemor-o-Velho, Coimbra, que elogiou a “capacidade de resistência” das pessoas afetadas.

O Presidente da República prestava as primeiras declarações na vila de Ereira, naquele município do distrito de Coimbra, durante a visita que está a efetuar, hoje à tarde, aos locais do Baixo Mondego mais afetados pelas cheias da semana passada.