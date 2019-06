PR do Sri Lanka não colabora com investigações do parlamento sobre ataques da Páscoa

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, demonstrou que não tem qualquer intenção de cooperar com a comissão parlamentar que investiga os atentados terroristas que ocorreram no país na Páscoa, informou hoje uma fonte governamental.

O Presidente convocou uma reunião de emergência na sexta-feira à noite para expressar a sua oposição a essa comissão, criada para investigar todos os factos relacionados aos ataques de 21 de abril, que provocou 258 mortos e quase 500 feridos.

Uma fonte ministerial disse à agência de notícias francesa AFP que o Presidente se recusou a autorizar que qualquer membro da polícia, forças armadas ou serviços de informação (SIS) testemunhe diante desta comissão.

Hoje pela manhã, a Presidência anunciou a demissão do chefe dos serviços de informação, Sisira Mendis, que havia criticado o Presidente, perante esta comissão parlamentar, por não ter realizado reuniões regulares sobre a situação de segurança, a fim de avaliar as ameaças potenciais de radicais islâmicos.

Durante o seu depoimento, a transmissão ao vivo pela televisão, os trabalhos da comissão foram interrompidos por ordem do Presidente, disseram fontes oficiais.

O secretário de Defesa e o chefe de polícia sugeriram que o chefe de Estado, que também é ministro da Defesa e do Interior, não seguiu as regras em vigor para lidar com os relatórios dos serviços de informação, incluindo as advertências recebidas antes dos ataques de 21 de abril.

O Presidente tem consistentemente negado ter sido avisado de alguma ameaça ‘jihadista’ iminente.

Os ataques de 21 de Abril, que tiveram como alvo igrejas lotadas de fiéis e hotéis de luxo, foram reivindicados por uma organização ‘jihadista’ local e pela organização do Estado islâmico.