PR angolano substitui ministras das Pescas e da Família

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje de funções as ministras das Pescas e do Mar, e da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, segundo uma nota da Casa Civil enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma nota, para o lugar de Victória de Barros Neto, ministra das Pescas e do Mar, o Presidente angolano nomeou Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista, enquanto Faustina de Almeida Alves é a nova ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, sucedendo a Victória Francisco Correia da Conceição.

O Presidente angolano exonerou igualmente Carlos Alberto Jaime Pinto do cargo de secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, tendo nomeado, por decreto, para as mesmas funções José Carlos Lopes da Silva Bettencourt.

Não foram avançadas explicações para estas mudanças.

Segundo a mesma informação da Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço exonerou ainda Maria Sabina Baptista do cargo de vice-reitora Interina para a Área Científica e Pós-Graduação da Universidade Agostinho Neto, a maior universidade de Angola.

O Governo angolano, liderado desde setembro do ano passado por João Lourenço, conta com 32 ministros (incluindo três de Estado), mais um do que o último de José Eduardo dos Santos, que foi chefe de Estado entre 1979 e 2017.