PP diz que sondagens refletem “fragmentação” e eventual “ingovernabilidade”

O secretário-geral do PP, Teodoro García Egea, escusou-se hoje a fazer uma avaliação das eleições espanholas, preferindo aguardar pelos resultados, mas apontou que as sondagens apontam para “fragmentação” e uma eventual “ingovernabilidade”.

Numa declaração sem direito a perguntas, a primeira desde o encerramento das assembleias eleitorais, o secretário-geral do PP limitou-se a anunciar que o seu partido vai aguardar a abertura das urnas para que se mostre “a verdadeira voz dos cidadãos” e sublinhou que as primeiras projeções refletem “uma fragmentação” e “possível ingovernabilidade”.

Uma sondagem divulgada pela televisão pública espanhola indica que o PSOE (socialista), com 28,1 por cento, é o mais votado nas eleições gerais de hoje em Espanha, com o Vox (extrema-direita) a entrar pela primeira vez no parlamento com 12,1 por cento.

A projeção da TVE avança que o PSOE tem 28,1 por cento seguido pelo PP (Partido Popular, direita) com 17,8 por cento, Cidadãos (direita liberal) com 14,4 por cento, Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 16,1 por cento e Vox com 12,1 por cento.

Teodoro García Egea escusou-se a fazer uma avaliação das eleições até ao resultado do escrutínio, preferindo sublinhar a elevada participação nas eleições, que classificou de “bom”.

Os doze mil eleitores contactados na projeção da TVE deram aos socialistas a possibilidade de ter entre 116 e 121 lugares no Congresso de Deputados (parlamento) longe da maioria absoluta de 175 mais um parlamentar num total de 350.

Tanto o bloco de partido de esquerda (PSOE e Unidas Podemos) como o de direita (PP, Cidadãos e Vox) ficam aquém da desejada maioria de 176 deputados.

Os socialistas deverão assim, mais uma vez, ficar dependentes de partidos regionais mais pequenos, como os nacionalistas bascos e os independentistas catalães para formar Governo.

Estes últimos apoiaram no parlamento o primeiro-ministro Pedro Sánchez a chegar ao poder em junho de 2018, mas também foram responsáveis pela sua queda passados 10 meses.

Se os resultados desta sondagem se confirmarem, significa que o PP, que até há poucos anos alternava com o PSOE na condução dos executivos espanhóis, tem a sua votação mais baixa de sempre.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2016, o PP obteve 33,0 por cento dos votos (137 deputados), o PSOE 22,7 por cento (85), o Unidos Podemos 21,1 por cento (71), o Cidadãos 13,1 por cento (32), havendo ainda uma série de pequenos partidos regionais com menor representação (25).