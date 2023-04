Nas Notícias Posso ser multado por estar ao telemóvel, mesmo tendo o veículo parado? Por

Multa por estar ao telemóvel mesmo com o veículo parado pode ser aplicada?

O uso de telemóvel ao volante é uma das contraordenações que mais coimas acabam por provocar. Mas você sabia que poderá ser autuado também quando usa o telemóvel mesmo que tenha o seu veículo parado? Tenha cuidado e saiba mais sobre esta situação.

Mesmo que tenha a sua viatura imobilizada e se estiver ao telemóvel, o condutor poderá ser autuado de acordo com várias situações previstas pela legislação.

O condutor que estiver encostado na berma, sem usar o auricular, poderá ser autuado pelas autoridades, do mesmo modo poderá acontecer no caso de o condutor que está parado ao telemóvel em lugares de estacionamento e que esteja a impedir a passagem de peões ou de outros veículos.

Edgar Vales, advogado, no espaço “Consultório de Justiça” do jornal Público, admite que esta situação poderá levantar questões e interpretações, embora reconheça que existem agentes policiais que entendem que a marcha dos veículos “se inicia com a colocação da chave na ignição e o motor a trabalhar, terminando apenas quando o condutor chega ao sue destino e sai do automóvel”.

No caso de algum automobilista ser autuado por esta situação e quiser recorrer, terá de o fazer no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação.

Qual o valor da multa?

O Código da Estrada estabelece que os condutores que forem autuados pelas autoridades por estarem ao telemóvel, ainda que parados na viatura, têm de pagar uma coima que vai dos 120 euros aos 600 euros.

Deste modo, se quiser fazer uma chamada ou enviar uma mensagem, ou até mesmo verificar aquela notificação que caiu nas redes sociais, se estiver ao volante, pense duas vezes e espere que a viagem termine para pegar no telemóvel.

Se a ideia for imobilizar o veículo, certifique-se de que o faz em condições de segurança, não colocando em perigo a sua vida nem a dos outros utentes das vias de circulação.

Como deu para ver, mesmo que tenha o veículo parado, usar o telemóvel pode dar direito a uma coima ‘pesada’ que a legislação contempla.

Para além disso, a sua carta por pontos também ficará mais magra.

O telemóvel é um vício? Aprenda algumas dicas para se controlar

Para algumas pessoas, estar sempre ligado e contectado ao mundo através do telemóvel é um vício dos tempos modernos.

Quer saber como controlar o vício do telemóvel? Existem algumas dicas e truques muito práticos que poderá colocar em prática para que o telemóvel seja algo útil na sua vida mas não seja ‘a sua vida’ a todas as horas.

Telemóvel off ao volante

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP informam reiteradas vezes que o uso do telemóvel ao volante é perigoso e apelam a todos que evitem este comportamento.

As autoridades sustentam que a “utilização do telemóvel, durante a condução, aumenta 4 vezes o risco de ocorrência de acidente de viação”.

Além disso, conduzir com o telemóvel na mão aumenta a “distração” que “ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação.”

Também “o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões”.